Cina: console Irlanda del Nord su boicottaggio Olimpiadi, atto “degradante per la dignità umana”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi invernali sono “un’occasione per superare le sfide del nostro tempo” e la mancata partecipazione dei funzionari “rischia di compromettere la dignità e l’integrità” umane. È quanto affermato dalla console cinese in Irlanda del Nord, Zhang Meifang, dopo che numerosi Paesi hanno rinunciato ad inviare le proprie delegazioni a Pechino 2022 in risposta alle violazioni dei diritti umani ad Hong Kong, in Tibet e nello Xinjiang. In linea di continuità con le dichiarazioni rilasciate dai vertici di Pechino nell’ultimo mese, Zhang ha invitato la comunità mondiale a non strumentalizzare politicamente l’evento sportivo e a lavorare di concerto “per un’esperienza olimpica sostenibile, sicura ed inclusiva”. (Cip)