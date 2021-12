Cina: banca Cdb emette obbligazioni verdi per 2,36 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di sviluppo cinese (Cdb) ha emesso obbligazioni verdi da circa 2,36 miliardi di dollari per la conversione verde dei trasporti pubblici. I titoli obbligazionari, con una scadenza triennale e un tasso di interesse fisso del 2,19 per cento, contribuiranno alla realizzazione di diversi progetti ecocompatibili nel settore della mobilità, con una riduzione complessiva delle emissioni di anidride carbonica stimata in circa 21.500 tonnellate e il risparmio di circa 10.500 tonnellate di carbone su base annua. Finora, le obbligazioni verdi emesse dalla banca sono ammontate a 16,50 miliardi di dollari, con un saldo pari a 14,93 miliardi di dollari. (Cip)