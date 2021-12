Russia: Borrell, ogni aggressione a Ucraina avrà prezzo alto ma lavoriamo per prevenirla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni aggressione all'Ucraina avrà un prezzo alto per la Russia, se avverrà, ma ora l'Unione europea prova a fare il massimo per prevenirlo. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, entrando al Consiglio Affari esteri dell'Ue. "Abbiamo una lunga agenda" dove il tema "più imporante è la situazione in Ucraina con l'aumento delle truppe russe nel confine", ha spiegato Borrell. Tra gli altri temi anche la situazione a Cipro, in Afghanistan, nell'Asia centrale. La riunione di oggi "sarà la continuazione del G7", ha aggiunto l'Alto rappresentante. "Ieri abbiamo avuto il G7 e c'è stato un forte accordo nell'avere una posizione forte dietro all'Ucraina, nel difendere la sua integrità e sovranità", ha continuato. (segue) (Beb)