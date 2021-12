Russia: Borrell, ogni aggressione a Ucraina avrà prezzo alto ma lavoriamo per prevenirla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Discuteremo con i ministri. Siamo in una modalità di deterrenza, di dissuasione, per evitare che la crisi inizi. Ma in ogni caso manderemo un chiaro messaggio: ogni aggressione all'Ucraina avrà un prezzo alto per la Russia se questo avverrà", ha proseguito Borrell. "Ma ora proviamo a fare del nostro meglio per prevenirlo", ha sottolineato ancora l'Alto rappresentante. Borrell ha evidenziato che Afghanistan e Bielorussia sono altri temi di preoccupazione. "Ieri abbiamo avuto un incontro con la società civile e l'opposizione bielorussa. La Commissione ha annunciato altri 30 milioni di euro per sostenerli. E noi continuiamo a sostenere queste persone, incoraggiando e ammirando la loro capacità, la loro resistenza, la loro volontà di continuare a lottare per la libertà del loro popolo", ha detto Borrell. (Beb)