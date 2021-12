Russia: Borrell, nessuna decisione oggi su sanzioni ma le studieremo con Usa e Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea non prenderà alcuna decisione concreta oggi in merito alle sanzioni alla Russia per la situazione in Ucraina, ma studierà le possibilità con Usa e Regno Unito. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, entrando al Consiglio Affari esteri dell'Ue. "Non prenderemo nessuna concreta decisione sulle sanzioni oggi", ha detto Borrell. "Studieremo insieme agli Usa e al Regno Unito quali potrebbero essere, quando e come, in maniera coordinata, ma non aspettatevi decisioni su questo oggi", ha aggiunto. (Beb)