Balcani: al via riunione oggi a Londra riunione dei ministri degli Esteri della regione

- Prende oggi il via a Londra una riunione dei ministri degli Esteri dei Balcani occidentali. Secondo quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri serbo, la riunione conta la presenza, oltre che della ministra degli Esteri del Regno unito, Elizabeth Truss, anche dell'inviato speciale di Londra per i Balcani occidentali Stuart Peach. Partecipano inoltre ai lavori l'inviato degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, e il rappresentante dell'Unione europea per i dialogo Belgrado-Pristina e i Balcani occidentali Miroslav Lajcak. Secondo quanto precisa la nota del ministero degli Esteri di Belgrado, il ministro serbo Nikola Selakovic avrà degli incontri a margine con i rappresentanti britannici e con l'inviato Usa Escobar. (Seb)