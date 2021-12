Arabia Saudita: previsto avanzo di bilancio di 21 miliardi di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha previsto un avanzo di bilancio di 90 miliardi di rial sauditi (21 miliardi di euro) per l’anno 2022. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”. É la prima volta dal 2013 che viene registrato un avanzo di bilancio in Arabia Saudita. Mohammed al Jadaan, il ministro delle Finanze saudita, ha dichiarato che l’avanzo di bilancio era previsto e che è in linea con le aspettative di crescita e differenziazione economica che Riad si aspetta di raggiungere per il 2030. Il ministro ha anche aperto alla possibilità che i soldi vengano investiti in ammortizzatori sociali per far fronte alla pandemia da coronavirus. (Res)