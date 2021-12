Giordania-Iraq: ministro Industria Amman a Baghdad per mostra industrie giordane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Youssef al Shamali, il ministro dell’Industria e del Commercio, partirà oggi per Baghdad dove inaugurerà l’esposizione delle industrie giordane, evento a cui parteciperanno 95 tra aziende e compagnie del Regno hashemita. Lo riferisce l’emittente giordana “Al Mamlaka”. Al Shamali incontrerà diversi funzionari e imprenditori iracheni per discutere della cooperazione economica tra i due Paesi, dei progetti in comune con l’Egitto e della città industriale che i due Stati programmano di costruire in collaborazione. (Res)