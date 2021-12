Imprese: Starbucks chiude due punti vendita in Cina per violazioni igienico-sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense del caffè Starbucks ha chiuso due caffetterie in Cina, dopo che due giornalisti della testata “Beijing Times” hanno accusato i punti vendita di somministrare cibo avariato ai clienti. A seguito di un’indagine sotto copertura condotta nei negozi di Wuxi, nella provincia orientale del Jiangsu, i reporter avrebbero accertato molteplici violazioni igienico-sanitarie, dalla manomissione arbitraria delle date di scadenza alla violazione delle basilari norme di conservazione degli alimenti. In una nota diramata oggi dalla società, Starbucks si è detta “scioccata” per i problemi riscontrati, disponendo la chiusura dei punti vendita per condurre un’indagine interna con le autorità locali. (Cip)