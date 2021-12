Emirati: primo ministro Israele arriva ad Abu Dhabi, al via storica visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Naftali Bennet, è arrivato ad Abu Dhabi, negli Emirati, ieri sera. La visita programmata, la prima dall’inizio del processo di normalizzazione tra gli Emirati e Israele, inizia quindi oggi. Lo riferisce il portale informativo “Al Khaleej”. In aeroporto, il premier israeliano è stato accolto da Abdullah bin Zayed al Nahyan, il ministro degli Esteri di Abu Dhabi, mentre oggi incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Zayed al Nahyan. I due parleranno di cooperazione economica e stabilità regionale. Si tratta della prima visita di un premier israeliano negli Emirati. L'ufficio stampa di Bennett ha riferito che il premier incontrerà lo sceicco Mohamed bin Zayed al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle Forze armate, per discutere del rafforzamento delle relazioni economiche e militari e rientrerà in Israele oggo. Lo scorso giugno, il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid si è recato in visita negli Emirati per l'inaugurazione dell'ambasciata israeliana ad Abu Dhabi, definendo la visita un "momento storico". È stato il primo viaggio di alto livello di un funzionario israeliano dopo la firma degli Accordi di Abramo, avvenuta a Washington il 15 settembre 2020. Dopo l’avvio della normalizzazione delle relazioni i due Paesi hanno firmato una serie di accordi sia in ambito energetico, che finanziario e infrastrutturale, avviando una nova fase nei rapporti tra lo Stato ebraico e i Paesi arabi e musulmani. “Israele vuole la pace con tutti i suoi vicini. Non andremo da nessuna parte. Il Medio Oriente è la nostra casa. Siamo qui per restare”, ha affermato Lapid durante il discorso di inaugurazione dell’ambasciata. Pertanto, “chiediamo a tutti i Paesi della regione di riconoscerlo e di venire a parlare con noi”, ha proseguito. L'ex primo ministro Benjamin Netanyahu aveva già programmato una visita ad Abu Dhabi, posticipata a causa della diffusione della pandemia di Covid-19. (Res)