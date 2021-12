Yemen: tre bambini muoiono di freddo nei campi profughi di Marib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre bambini ospitati nei campi profughi nei dintorni di Marib sono morti di freddo nei mesi di novembre e dicembre. Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Da quanto emerso, l’evento sarebbe stato rivelato dall’Unità esecutiva per la gestione dei campi profughi del governo yemenita. A preoccupare non sarebbe solo la situazione umanitaria dei campi, in cui mancano i servizi basilari come il riscaldamento e l’acqua corrente, ma anche le azioni dei ribelli sciiti yemeniti filo-iraniani Houthi, che nelle ultime settimane hanno preso di mira con i loro attacchi anche le strutture per la gestione di profughi e rifugiati. (Res)