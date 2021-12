Libano: leader ortodosso, “parlamento paralizzato da minoranze politiche inaccettabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che il parlamento del Libano venga paralizzato dal ricatto delle minoranze politiche è una situazione inaccettabile. Lo ha detto Elias Aude, leader ortodosso della città di Beirut, a margine delle celebrazioni del 16esimo anniversario della morte di Gebran Tueni, il politico libanese assassinato dalle milizie cristiane nel 1977. Il religioso, infatti, avrebbe detto che “è inaccettabile che il parlamento e la giustizia subiscono il ricatto delle minoranze politiche che pensano di potersi comportare come se fossero la maggioranza (riferendosi ai movimenti sciiti libanesi di Hezbollah e Amal)”. Aude avrebbe anche criticato la collusione tra politica e crimine, sostenendo che “questa pratica (dei legami tra politica e criminalità) è ben radicata in Libano ed è tra le cause dei ritardi della giustizia, a partire dal caso dell’esplosione al porto”. (Res)