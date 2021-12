Taiwan: incendio Taipower, varato piano di rimborso dopo interruzione fornitura elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria elettrica statale Taipower prevede di risarcire le famiglie colpite dalle massicce interruzioni di corrente che hanno colpito l'area della Grande Taipei nella giornata di ieri, 12 dicembre. Secondo quanto riferito dal portavoce Chang Ting-shu, la società opererà dei tagli sulle bollette in base alla durata del disservizio e alla tipologia di utente. Le famiglie private di oltre un’ora dell’accesso all’elettricità beneficeranno di tagli sulla bolletta equivalenti ad un giorno di consumi. Le grandi imprese industriali, invece, saranno esonerate dal pagamento di un’ora di consumi se colpite dal disservizio tra i 10 e i 60 minuti. Si prevede che il 90 per cento degli utenti interessati non beneficerà di alcun risarcimento, mentre il restante 10 per cento potrebbe ricevere una riduzione pari a 0,04 dollari. I magri risarcimenti hanno infiammato le polemiche politiche: nella giornata di oggi, il parlamentare conservatore Lai Shyh-bao, esponente del partito d’opposizione Kuomintang, ha esposto nel corso di un'udienza legislativa le rimostranze degli utenti aziendali, i quali auspicano ulteriori sgravi fiscali da parte del ministero delle Finanze. Le interruzioni alla fornitura elettrica si sono verificate alle 9:42 di domenica, dopo che un incendio è divampato nella sottostazione di Wanlong. La sospensione del servizio ha interessato un totale di 305,418 famiglie nel distretto Wenshan di Taipei e nei distretti di Yonghe, Zhonghe e Banqiao di Nuova Taipei. (Cip)