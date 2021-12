Bilancio: Sangalli (Confcommercio), in manovra si può fare di più per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, in una intervista a "il Giornale" spiega cosa ne pensa dell'impianto della legge di Bilancio: "La ripresa della pandemia, anche a livello globale, preoccupa per le ripercussioni sull'economia del nostro Paese. Occorre fare di più, sia per le imprese che non sono ripartite, e penso soprattutto alla filiera del turismo e della cultura, sia per quelle che stanno ripartendo troppo lentamente". "Gli interventi in materia di Irpef e Irap - aggiunge - vanno considerati come una prima tappa del processo di riduzione della pressione fiscale. Se per l'Irpef è apprezzabile l'alleggerimento del prelievo fiscale sui redditi medi e medio-bassi, sull'Irap lo stanziamento da un miliardo di euro dovrebbe consentire l'eliminazione dell'imposta solo per piccoli imprenditori e lavoratori autonomi". (segue) (Res)