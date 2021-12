Bilancio: Sangalli (Confcommercio), in manovra si può fare di più per le imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all'impennata al 3,8 per cento dell'inflazione, "non siamo solo preoccupati per l'inflazione che secondo il nostro ufficio studi potrebbe attestarsi nell'ultimo trimestre al 4 per cento riducendo il potere di acquisto delle famiglie ma anche per la crescita dei costi dei consumi obbligati, le bollette per intenderci. Gli ulteriori stanziamenti per la riduzione compensativa degli oneri di sistema non bastano. Serve un ampio ventaglio di politiche e azioni strutturali". Ci sono altre priorità: "Occorrono interventi urgenti in materia di cartelle esattoriali, Tosap e Cosap". In merito infine alla riforma degli ammortizzatori sociali, "l'universalismo delle tutele comporta un pesante aggravio della contribuzione per le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti: le imprese più colpite dall'impatto dell'emergenza sanitaria. E' necessaria maggiore attenzione alle caratteristiche settoriali e alle diverse dimensioni aziendali", ha concluso Sangalli. (Res)