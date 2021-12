Quirinale: Tajani, un presidente della nostra area sarebbe perfetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rafforzano le proposte dI un confronto preventivo fra i leader dei partiti per arrivare ad un'elezione del prossimo capo dello Stato la più condivisa possibile. "Il presidente - spiega al "Corriere della Sera" Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, - si elegge con il massimo del consenso. Con la sinistra siamo al governo insieme, parliamone e confrontiamoci. E' una cosa positiva per tutti, noi faremo la nostra parte, tutti devono parlare con tutti visto che la prima carica dello Stato rappresenta tutti". Il centrodestra a differenza di altre volte può essere determinante. "I numeri lo dicono, abbiamo tanti parlamentari come anche tanti rappresentanti delle Regioni. E c'è anche un gran numero di parlamentari che non sono iscritti a un partito, ed è la prima volta che un numero così importante di deputati e senatori, chiamiamoli indipendenti, si manifesta nell'elezione del presidente della Repubblica". (segue) (Res)