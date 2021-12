Polonia-Germania: Morawiecki critica proposte governo tedesco per Ue federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha severamente criticato le proposte del governo tedesco per dotare l'Ue di un assetto federale. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt” in merito alle dichiarazioni di Morawiecki durante la conferenza stampa che ha tenuto con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ricevuto a Varsavia nella giornata di ieri 12 dicembre. Per Morawiecki, i piani della Germania per un'Ue federale rappresentano forme di “centralismo democratico, centralismo burocratico”. Il primo ministro polacco ha, quindi, evidenziato, “armonizzazione ed egualitarismo, questi non sono buoni metodi di procedere”. Secondo Morawiecki, infine, l'Ue sarà forte come “Europa delle patrie”. (Geb)