Polonia-Germania, Morawiecki chiede a Scholz di fermare il Nord Stream 2

- Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha chiesto al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, di fermare il Nord Stream 2, gasdotto che collega Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt” in merito alla conferenza stampa che i due capi di governo hanno tenuto al termine del loro incontro a Varsavia nella giornata di ieri, 12 dicembre. Secondo Morawiecki, il Nord Stream 2 aumenterà la capacità della Russia di esercitare pressioni sull'Ue e stringere “il cappio politico ed energetico” attorno all'Ucraina. Scholz non ha risposto alla richiesta del primo ministro polacco di impedire l'entrata in funzione del gasdotto russo-tedesco. (Geb)