Usa: tornado Kentucky, Biden proclama disastro federale (2)

- Prosegue la ricerca delle vittime del tornado che ha colpito il Midwest degli Stati Uniti, e in particolare Kentucky e Illinois. Il bilancio dei morti è salito a 94, ma i dispersi si contano ancora a decine. “Sono abbastanza sicuro che il numero dei morti supera i 70, potrebbe anche sperare i 100”, aveva detto sabato il governatore dello Stato Andy Beshear parlando in un briefing. La località più colpita è la città di Mayfield, dove un tornado ha investito una fabbrica di candele mentre gli operai erano al lavoro. All’interno c’erano 110 persone e per ora solo 40 sono state tratte in salvo. Nell'Illinois, invece, almeno 6 lavoratori hanno perso la vita in un centro logistico di Amazon. Più di 30 tornado sono stati registrati in almeno sei Stati: Missouri, Tennessee. Mississippi, Arkansas, Kentucky e Illinois. Un bilancio ufficiale del morti del Kentucky non è ancora stato diffuso. In Arkansas i tornado hanno provocato due morti, quattro nel Tennessee, sei nell'Illinois e due nel Missouri. (Nys)