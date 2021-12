Covid: super green pass nelle discoteche, 8 locali chiusi e 9 mila controlli dei Nas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esiti dei controlli hanno determinato anche la chiusura di otto locali a causa delle rilevate gravi inosservanze alla normativa anti-Covid nonché per la presenza di clienti oltre il limite massimo di capienza consentito (due nella provincia di Torino, uno nella provincia di Viterbo, quattro nella provincia di Palermo e uno nella provincia di Reggio Calabria, quest’ultima risultata completamente abusiva, in quanto avviata in assenza di autorizzazione). Tra gli interventi più significativi è stata denunciata una persona in provincia di Terni per aver esibito fraudolentemente un green pass risultato intestato ad altra persona. Mentre nella provincia di Latina è stata denunciata una persona in quanto, sebbene risultata positiva al Covid-19, ha violato l’isolamento fiduciario per recarsi in una discoteca del capoluogo pontino. (Com)