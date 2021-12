Germania-Cina: ministra Esteri Baerbock, non utilizzare Olimpiadi per scopi politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi sono eventi sportivi “a cadenza fissa”, con gli atleti che “trascorrono anni a prepararsi” per la competizione, “spesso metà della loro vita”. Per tale motivo, i giochi olimpici “non devono essere utilizzati per questioni politiche o cerimonie”. È quanto affermato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. In questo modo, l'esponente dei Verdi ha risposto a chi le chiedeva quale fosse la sua posizione in merito al boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, già deciso da diversi Stati. In merito, la ministra degli Esteri tedesca ha aggiunto che la questione verrà discussa oggi al Consiglio Affari esteri dell'Ue a Bruxelles. (Geb)