Ucraina: ministra Esteri tedesca Baerbock, tornare con Russia al tavolo dei negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “sovranità” dell'Ucraina è “la base per ogni azione e per ogni negoziato, ma la porta per i colloqui è sempre aperta e ora dobbiamo tornare al tavolo dei negoziati con la Russia, possibilmente nel Formato Normandia”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, in merito ai movimenti truppe russe ai confini dell'Ucraina nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. (Geb)