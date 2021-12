Germania: presidente Bundestag Bas, proteste radicali per norme Covid minaccia democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste contro le norme per il contenimento del Covid-19 in Germania rischiano di sperimentare una “ulteriore radicalizzazione” e costituire una “minaccia per la democrazia”. È quanto affermato dalla presidente del Bundestag, Baerbel Bas, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha evidenziato che è necessario “combattere con la massima durezza” le proteste radicali contro le norme anticontagio. (Geb)