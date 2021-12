Energia: Spagna, Ohla aumenta business rinnovabili con progetti in Europa, Asia, America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di costruzioni spagnola Ohla sta aumentando progressivamente il suo business nelle energie rinnovabili con progetti in Europa, America Latina ed Asia con una capacità complessiva di circa 1 GW. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Merca 2", l'azienda ha un portafoglio di più di 20 contratti, compresi quelli già eseguiti e quelli in costruzione, per un valore contrattuale complessivo di più di 500 milioni di euro. Ohla si è impegnata a promuovere lo sviluppo di infrastrutture sostenibili, incorporando la tecnologia di stoccaggio e produzione di idrogeno verde per combattere il cambiamento climatico. In Spagna Ohla ha permesso la creazione di più di mille posti di lavoro in Estremadura, Andalusia e Murcia. L'azienda di costruzioni sta sviluppando importanti progetti di energia rinnovabile nel Paese iberico dove gestisce oltre 400 MW e si è aggiudicata recentemente un contratto per partecipare alla progettazione, costruzione e messa in funzione di tre impianti fotovoltaici a Medina de las Torres, Badajoz, per più di 45 milioni di euro. Ognuno degli impianti avrà una capacità installata di 50 MW e insieme genereranno più di 300 mila MWh/anno di energia pulita al 100 per cento. In America Latina, dove Ohla ha in gestione circa 530 MW che servono una popolazione di circa 100.000 persone, sta realizzando importanti progetti come il parco fotovoltaico La Jacinta Solar (65 MW), situato in Uruguay, o l'impianto fotovoltaico Perote II (120 MW), in Messico. (Spm)