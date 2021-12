Ambiente: Saipem e Novozymes insieme per una cattura della CO2 più sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il processo enzimatico risulta più affidabile, in quanto i carbonati e gli enzimi, essendo materiali a bassa corrosione, minimizzano il deterioramento delle apparecchiature. Saipem e Novozymes esprimono soddisfazione per l'accordo sottoscritto che costituisce un passo importante verso la realizzazione di soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni di gas serra. Infatti, grazie alla competenza di Saipem nel settore delle tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2 e alle soluzioni per enzimi all'avanguardia di Novozymes, le aziende possono rendere il processo di cattura del carbonio enzimatico fortemente competitivo sul mercato dei tradizionali processi amminici. (Com)