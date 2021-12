Usa: l'ex vicepresidente Pence potrebbe candidarsi alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence starebbe soppesando la propria candidatura alla Casa Bianca in vista delle prossime elezioni presidenziali, in programma nel 2024. Lo scrive la stampa Usa, rilanciando le indiscrezioni alimentate dalla recente visita di Pence nel New Hampshire, uno degli Stati-chiave nelle primarie del Partito repubblicano. Pence ha visitato lo Stato nel fine settimana, ed ha preso parte a un evento per la raccolta di fondi in favore di candidati repubblicani al Senato, oltre a incontrare attivisti politici e imprenditori locali. Pence non ha escluso l'ipotesi di una sua candidatura alla Casa Bianca, nonostante l'ex presidente Donald Trump abbia già chiarito di volersi candidare a sua volta. Il quotidiano "The Hill" ricorda che all'inizio di quest'anno Pence ha suscitato le ire di molti elettori conservatori, rifiutando di bloccare la certificazione delle ultime elezioni presidenziali. (Nys)