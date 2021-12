Usa-Taiwan: Summit democrazia, ministra taiwanese ripetutamente oscurato dalla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha ripetutamente oscurato la ministra per il Digitale di Taiwan, Andrew Tang, durante la sua partecipazione al Summit per la Democrazia ospitato in videoconferenza dagli Stati Uniti la scorsa settimana. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui la Casa Bianca ha oscurato più volte il video della ministra, che durante la sua presentazione ha esibito una mappa dove Taiwan era evidenziata con colori differenti rispetto alla Cina continentale: una decisione che di fatto sembra piegare la Casa Bianca alla linea ufficiale di Pechino, e che nei giorni scorsi ha suscitato critiche all'indirizzo dell'amministrazione del presidente Joe Biden. Secondo quanto riferito dal quotidiano "The Hill", la video-presentazione della ministra Tang è stata più volte oscurata dal personale della Casa Bianca, che ha interrotto il feed video e mantenuto il solo collegamento audio. Al termine dell'intervento di Tang, il personale della Casa Bianca ha anche precisato tramite una didascalia che "le opinioni espresse dai partecipanti a questa discussione appartengono ai singoli individui, e non riflettono necessariamente le opinioni del governo degli Stati Uniti". Gli Stati Uniti applicano nei confronti di Taiwan una politica di "ambiguità strategica", evitando di prendere pubblicamente posizione in merito alla statualità di Taiwan e riconoscendo astrattamente il principio di "una sola Cina". (segue) (Nys)