Usa-Taiwan: Summit democrazia, ministra taiwanese ripetutamente oscurato dalla Casa Bianca (2)

- Il mondo si trova a un “bivio storico” e le scelte che i leader democratici compiranno ne determineranno la direzione nei decenni a venire: "se abbiamo fede in noi stessi e nelle nostre democrazie, avremo visione e coraggio per condurre la marcia del progresso e della libertà umana”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha aperto ieri, 9 dicembre, il primo Summit per la democrazia, al quale partecipano oggi e domani i leader di oltre cento Paesi democratici. Nel suo intervento, tra le altre cose, il capo della Casa Bianca ha annunciato la prima Iniziativa per il rinnovamento democratico, che avrà l’obiettivo di “sostenere le attività diplomatiche e i programmi di assistenza all’estero per rafforzare la tenuta delle democrazie e la tutela dei diritti umani a livello globale”. In questo quadro rientra anche lo stanziamento di 224 milioni di dollari nel prossimo anno a sostegno di una governance “trasparente e responsabile”, anche attraverso la promozione della libertà di stampa e la lotta alla corruzione nel mondo. (segue) (Nys)