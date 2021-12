Usa-Taiwan: Summit democrazia, ministra taiwanese ripetutamente oscurato dalla Casa Bianca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha ricordato come nel 2021 la democrazia sia sotto attacco, non solo per via di problemi globali che “sono quanto mai complessi e che richiedono sforzi condivisi”, ma anche per “la pressione esterna di autocrati che cercano di espandere la loro influenza nel mondo e di giustificare le loro politiche repressive, dipinte come uno strumento più efficace per affrontare i problemi del mondo attuale”. Un chiaro riferimento alla Russia e, soprattutto, alla Cina, i cui leader non sono stati invitati al summit. Biden ha parlato anche di “voci che cercano di sfruttare le divisioni sociali e la polarizzazione politica, acuendo l’insoddisfazione delle persone nei confronti dei governi democratici”. Secondo il presidente statunitense, “si tratta della sfida del nostro tempo”. “La democrazia, il governo del popolo e per il popolo, può attraversare dei momenti di fragilità, ma è anche intrinsecamente resistente, in grado di autocorreggersi e di migliorarsi. Le cose iniziano a funzionare quando persone e forze politiche che la pensano diversamente si siedono attorno a un tavolo e dialogano. È il modo migliore per liberare il potenziale delle persone, per difendere la dignità umana e per risolvere i problemi. Sta a noi provarlo. Le democrazie non sono tutte uguali, chi partecipa a questo incontro non la pesa necessariamente allo stesso modo. Ma la scelta che definirà il nostro corso per un futuro condiviso per le generazioni a venire”. (segue) (Nys)