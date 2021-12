Usa-Taiwan: Summit democrazia, ministra taiwanese ripetutamente oscurato dalla Casa Bianca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha invitato i leader partecipanti al summit a formare una “comunità globale per la democrazia” riaffermando “i valori che ci uniscono”: “la giustizia, lo stato di diritto, la libertà di espressione, la libertà di manifestazione, la libertà di stampa, la libertà di religione”. Il presidente Usa ha citato il leader indiano Mahatma Gandhi e il sudafricano Nelson Mandela, così come l’icona dei diritti civili John Lewis, secondo cui “la democrazia non è uno Stato, è un atto”. L’obiettivo del summit, ha detto Biden, è di mettere a confronto “leader da oltre 100 Paesi insieme ad attivisti, sindacalisti, membri della società civile, esperti, ricercatori e rappresentanti del mondo delle imprese non per raccontare quanto la nostra democrazia sia perfetta, ma per riaffermare il nostro impegno condiviso a migliorare le nostre democrazie, per condividere idee, imparare l’uno dall’altro e assumere impegni concreti”. Questo summit, ha proseguito Biden, è “il fischio d’inizio per un anno di azione per tutti i nostri Paesi”. “Gli Stati Uniti saranno di esempio, investendo nella propria democrazia e sostenendo i loro partner nel mondo nel contempo”, ha proseguito il capo della Casa Bianca facendo riferimento ai risultati raggiunti dall’amministrazione nel suo primo anno: il Piano di salvataggio americano, la distribuzione dei vaccini anti-Covid nel Paese e nel mondo, gli sforzi per stimolare una crescita durevole e inclusiva. Biden ha quindi espresso l’auspicio di poter varare al più presto il piano Build back better a sostegno delle famiglie e ha ricordato i provvedimenti a favore della giustizia razziale e dell’eguaglianza di genere. Ora, ha sottolineato, una delle priorità dell’amministrazione è far approvare una legge che assicuri un accesso al voto equo e non discriminatorio. (Nys)