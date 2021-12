Corea del Sud-Australia: difesa. firmato accordo da 680 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Australia hanno firmato oggi, 13 dicembre, un accordo da 680 milioni di dollari nel campo della difesa. L'accordo prevede la fornitura da parte dell'azienda sudcoreana Hanwa di una serie di sistemi d'arma terrestri, inclusi semoventi d'artiglieria, veicoli logistici e radar. "Il contratto che abbiamo firmato oggi esprime con chiarezza le capacità che attribuiamo all'industria della difesa sudcoreana", ha commentato il primo ministro australiano Scott Morrison. Secondo la stampa australiana, il contratto siglato dai due Paesi comporterà la creazione di circa 300 nuovi posti di lavoro in Australia. La firma dell'accordo giunge in occasione di una visita ufficiale a Canberra del presidente sudcoreano Moon Hae-in, la prima di un leader straniero in Australia dall'inizio della pandemia. I leader dei due Paesi hanno concordato di forgiare un "partenariato strategico globale", di lavorare congiuntamente allo sviluppo di tecnologie per la sostenibilità ambientale e di facilitare la fornitura alla Corea del Sud di minerali per applicazioni industriali. (Git)