Usa: governatore Kentucky, colpiti da tornado più mortali nella nostra storia

- Andy Beshear, governatore dello Stato di Kentucky, nel sud-est degli Stati Uniti, ha dichiarato che i tornado che hanno colpito la zona meridionale del Paese tra venerdì e sabato sono l’evento di questo tipo “più mortale” mai registrato nella storia degli Stati Uniti. “So che abbiamo perso più di 80 abitanti del Kentucky. Questo numero potrebbe superare i 100. E’ l’evento di tornado più mortale che abbiamo mai avuto”, ha detto in dichiarazioni rilassate alla “Cnn”. Più di 30 tornado sono stati registrati in almeno sei Stati: Missouri, Tennessee. Mississippi, Arkansas, Kentucky e Illinois. Un bilancio ufficiale del morti del Kentucky non è ancora stato diffuso. In Arkansas i tornado hanno provocato due morti, quattro nel Tennessee, sei nell'Illinois e due nel Missouri.(Nys)