Ucraina: ministero Esteri Russia, Paesi occidentali stanno trasferendo "militanti camuffati da istruttori"

- I Paesi occidentali stanno trasferendo in Ucraina "militanti come istruttori". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "L'Ucraina viene pompata di armamenti, cioè forniture dirette, contratti futuri e, come vedete, si tratta di contratti multimilionari nel loro insieme. Si tratta di inviare lì militanti travestiti da istruttori", ha detto Zakharova all'emittente russa "Krym 24". (Rum)