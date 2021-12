Egitto: oggi al Cairo conferenza del Comitato dei servizi di intelligence e sicurezza dell'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 17esima conferenza del Comitato dei servizi di intelligence e sicurezza dell’Africa (Cissa) si è tenuta oggi al Cairo, in Egitto, sotto la guida dell’intelligence egiziana. Lo riferisce il portavoce della presidenza Bassam Radi, secondo il quale il presidente Abdel Fattah al Sisi è intervenuto con un discorso di apertura in videoconferenza. In questa occasione, Al Sisi ha dichiarato che che l'Egitto presiede il comitato "per raggiungere l'integrazione e il coordinamento della sicurezza" tra gli Stati membri e per "aumentare le capacità per aiutare a superare i rischi per la sicurezza" nei Paesi africani. Il presidente egiziano ha chiesto di intensificare il coordinamento tra tutti i meccanismi continentali interessati, compreso il comitato Cissa, per “combattere il terrorismo e le sue azioni e proteggere le popolazioni”. Al Sisi ha inoltre sottolineato che il Comitato e tutti i servizi di sicurezza africani "devono svolgere un ruolo fondamentale per affrontare la crisi dovuta alla diffusione del Covid-19 e monitorare altre sfide legate alla sicurezza, tra cui le migrazioni illegali, la disoccupazione, la sicurezza informatica e il crimine organizzato".(Cae)