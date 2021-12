Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.VARIEPresentazione dell’Annuario 2021 della TV italiana, realizzato dal Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi (Ce.R.T.A.) dell’Università Cattolica. Dopo i saluti del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli, intervengono: Aldo Grasso; il presidente della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Alberto Barachini; il direttore del Ce.r.t.a. Massimo Scaglioni; la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati; il presidente di Apa Giancarlo Leone.Università Cattolica, largo Gemelli 1, aula Pio XI (ore 9)First Cisl, Fisac Cgil, Fna, Snfia, Uilca presentano ai delegati la piattaforma per il rinnovo contrattuale del Nord d'Italia.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 10)12° congresso del sindacato dei lavoratori dei trasporti Fit Cisl Lombardia. Ilavori si aprono con alle 10 con la relazione del segretario generale della Fit Cisl Lombardia, Giovanni Abimelech.Villa Fenaroli, Via Giuseppe Mazzini, 14 Rezzato/Bs (ore 10)Sesta tappa di "Italiadomani- Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per illustrare i contenuti e le opportunità del Pnrr. Intervengono: Il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti e il capo del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, Marco Leonardi;Piccolo Teatro Giorgio Strehler, in largo Greppi, 1 (ore 11)Nell'ambito di “Mi+Pnr. La formula per il futuro”, edizione invernale di Direzione Nord: “Non si può stare fermi, lo sviluppo passa da Milano”. Intervengono: Alessandro Morelli, viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Claudia Maria Terzi, assessore trasporti Regione Lombardia; Alessia Cappello, assessore allo sviluppo economico Comune di Milano; Ivo Cassetta, consigliere delegato FNM; Arrigo Giana, direttore generale ATM; Georg Gufler, ceo Doppelmayr Italia.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 14)Nell'ambito di “Mi+Pnr. La formula per il futuro”, edizione invernale di Direzione Nord: “Ragionare come una metropoli”. Intervengono: Teresa Bellanova, viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Arianna Censi assessore mobilità, Comune di Milano; Michela Palestra, vicesindaco Città Metropolitana di Milano; Gianluca Longo Group ceo Safety21Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 16:30)Inaugurazione di “InBuyer” il tour culturale e enogastronomico di quattro giorni alla scoperta di Milano, Monza e Lodi organizzato dalla Camera di commercio per presentare il territorio ai buyer stranieri.Camera di commercio, via Meravigli 9/b (ore 18:30)Nell'ambito di “Mi+Pnr. La formula per il futuro”, edizione invernale di Direzione Nord: “Riformare la giustizia”. Intervengono, tra gli altri: Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario di Stato alla giustizia; Vinicio Nardo Presidente Ordine avvocati di Milano; Guido Camera, Presidente associazione Italiastatodidiritto; Alessandra Bini direttrice affari legali IBM Italia rappresentante Lombardia e Liguria dell’Associazione italiana giuristi d’impresa.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 19)Concerto di Natale 2021 dell'AbrosianeumFondazione Ambrosianeum - Sala Falck, Via delle Ore, 3 (ore 19)Nell'ambito di “Mi+Pnr. La formula per il futuro”, edizione invernale di Direzione Nord: “Dialogo tra persone che hanno qualcosa da dire”. Intervengono: Pierfrancesco Maran, assessore alla casa e piano quartieri, Comune di Milano; Mariastella Gelmini, ministro per gli affari regionali e le autonomie; Stefano Bonaccini Presidente Regione Emilia Romagna.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 21)MONZAEdizione 2021 di “Top500+”. L’evento, promosso da Assolombarda in collaborazione con PwC e Banco BPM, sarà l’occasione per presentare l’analisi del tessuto imprenditoriale di Monza e Brianza, i dati sull’andamento economico e sulle prospettive 2022 delle imprese del territorio. Ne discuteranno, tra gli altri, Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda; Gilberto Pichetto Fratin Viceministro allo Sviluppo economico; Gianni Caimi, Presidente della Sede di Monza e Brianza e Vicepresidente di Assolombarda.Autodromo nazionale di Monza, via di Vedano 5 (ore 17)Presentazione del libro edito dall'Università Popolare di Monza, “La Chiesa di San Pietro Martire e i Domenicani a Monza”. All'incontro, moderato dal Presidente dell'Università Popolare di Monza Eugenia Volpi, sono presenti gli autori: Francesco De Giacomi (architetto, responsabile dei restauri), Renato Mambretti (docente di storia della Chiesa presso la Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale) e Chiara Tagliabue (storica dell'arte).Biblioteca Civica di via Padre Reginaldo Giuliani, 1 (ore 20:45) (Rem)