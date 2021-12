Egitto: Patrick Zaki, credo di poter venire in Italia al più presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo di poter venire in Italia al più presto". Lo ha detto Patrick Zaki intervenendo in collegamento video a 'Che tempo che fa' su "Rai 3". “Dovrò chiedere ai miei legali prima di venire in Italia, ma credo di poter venire al più presto”, ha affermato il giovane egiziano. “Adesso sto bene e devo ringraziare davvero tutti. Sto ancora cercando di capire cosa mi è successo, mi sembra un sogno”, ha proseguito Zaki. “Quando ho guardato la strada, sono uscito dalla stazione di polizia e mi hanno tolto le manette ero confuso. Cosa sta succedendo? Mi chiedevo. Davvero mi hanno lasciato libero?”, ha concluso il giovane.(Res)