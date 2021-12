Business news: Brasile, Bolsonaro esclude zecca dello stato da programma di privatizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile ha ritirato la Zecca dello Stato (Casa de Moeda) dalla lista di enti pubblici destinati alla privatizzazione. Bolsonaro accoglie così il parere del Consiglio del Ppi (programma di partenariato per gli investimenti), che aveva paventato numerose difficoltà legali in caso di uscita della Zecca dal diretto controllo del governo. A novembre 2019 il presidente aveva firmato una decreto per togliere alla Casa l'esclusiva sulla produzione di banconote, monete metalliche, libretti, passaporti e francobolli, testo però mai ratificato dal Parlamento. La Casa da Moeda è stata fondata l'8 marzo 1694 e conta per le sue produzioni su un complesso industriale allestito nel quartiere Santa Cruz della città di Rio de Janeiro. La struttura è in grado di produrre circa 2,6 miliardi di banconote e 4 miliardi di monete all'anno. (Res)