Arabia Saudita: segretario generale Ccg, Riad ospiterà prossimo vertice il 14 dicembre

- La capitale dell’Arabia Saudita, Riad, ospiterà e presiederà il 42esimo vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) il prossimo 14 dicembre. Lo ha dichiarato il segretario generale del Ccg, Nayef Falah Mubarak al Hajraf, congratulandosi con il Regno per aver assunto la presidenza della sessione e ringraziando il Bahrein per gli sforzi compiuti durante lo scorso vertice. Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ha riferito che il vertice di Riad discuterà diverse questioni legate in particolare alla sicurezza regionale. Le dichiarazioni del ministro arrivano durante una conferenza stampa tenuta in seguito ad un incontro con i ministri degli Esteri dei Paesi del Ccg e l'omologo egiziano, Sameh Shoukry.(Res)