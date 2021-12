Calcio: Berlusconi, Ibrahimovic è stato ed è un grande campione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Zlatan Ibrahimovic è stato ed è un grande campione", scrive su Facebook il presidente di Forza Italia ed ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, che è oggi intervenuto in videocollegamento alla Triennale di Milano alla presentazione del libro del calciatore "Adrenalina". "Ha segnato - ricorda - 505 gol in 841 partite giocate: una media di 0,6 gol a match, straordinaria. L’ho rivisto quest’estate ed abbiamo parlato dei suoi prossimi obiettivi. Non è pago di tutto quello che ha fatto sinora e ha nuovi progetti che sono certo riuscirà a concretizzare. Gli auguro nuovi successi, in tutti i settori della vita in cui opererà e sono sicuro che, seguendo sempre le regole che ha seguito sino ad oggi, riuscirà a raggiungere tutti i traguardi che si porrà". (Rin)