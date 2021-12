Business news: Expo 2020, commissario generale Argentina, vogliamo rafforzare relazioni con Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione dell'Argentina a Expo 2020 Dubai conferma la sua volontà di continuare a rafforzare le forti relazioni bilaterali che la legano agli Emirati Arabi Uniti, principale partner commerciale in Medio Oriente. Lo ha affermato Juan Usandivaras, commissario generale del padiglione argentino, in un'intervista all'agenzia stampa ufficiale emiratina "Wam". "Durante la nostra partecipazione all'evento internazionale, lavoriamo per evidenziare l'alto potenziale di crescita dei prodotti alimentari e agricoli argentini negli Emirati Arabi Uniti, tenendo conto della necessità di diversificare il commercio bilaterale tra i due paesi amici", ha aggiunto Usandivaras. (Res)