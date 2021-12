Libia: Corte penale internazionale pubblica circolare sull’arresto di Saif al Islam Gheddafi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte penale internazionale ha pubblicato una circolare sull’arresto di Saif al Islam Gheddafi, figlio del defunto rais libico Muammar e candidato alle elezioni presidenziali della Libia. Lo ha reso noto la stessa Corte su Twitter. “Saif al Islam è sospettato di crimini contro l'umanità commessi in Libia, ci affidiamo alla cooperazione degli Stati in tutto il mondo per arrestarlo e trasferirlo alla Corte”, riferisce la nota. Lo scorso mese l’Alta commissione elettorale aveva escluso Saif al Islam Gheddafi dalle liste preliminari. A tale decisione Saif al Islam ha presentato ricorso contro la sentenza dell’Alta commissione elettorale alla Corte di Sebha. Il tribunale della capitale del Fezzan, dove Saif al Islam ha presentato la candidatura, ha accolto il ricorso. La scorsa settimana l’Alta commissione elettorale ha presentato un "appello" contro la sentenza del tribunale di Sebha, ma la Corte d’appello ha respinto tale ricorso consentendo a Saif al Islam Gheddafi di figurare nella lista definitiva dei candidati alla presidenza della Libia.(Lit)