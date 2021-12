Egitto: Patrick Zaki, ho sempre creduto nella mia innocenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sempre creduto nella mia innocenza. La cosa che mi ha permesso di andare avanti è stato cercare di sfruttare tutto a mio favore". Lo ha detto Patrick Zaki intervenendo in collegamento video a 'Che tempo che fa' su "Rai 3". “Sono stato tagliato fuori da tutto. Il momento peggiore è stato quando in aeroporto mi hanno chiesto di aspettare. Mi chiedevo cosa sarebbe successo”, ha proseguito il giovane egiziano, sottolineando di non sapere cosa stesse succedendo fino al momento del rilascio. “È stata un’emozione incredibile. Ancora adesso non credo a quello che mi sta succedendo”, ha affermato Zaki. “Il mio futuro è all’università, è a Bologna. Voglio sentire quel calore meraviglioso che la gente mi ha riservato e voglio fare qualcosa per la città che mi ha sostenuto in tutti questi mesi”, ha concluso il giovane.(Res)