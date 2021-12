Sudafrica: presidente Ramaphosa positivo al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, è risultato positivo al Covid-19 nella giornata di oggi, 12 dicembre. A riferirlo è la presidenza di Pretoria on una nota, secondo cui Ramaphosa ha iniziato a sentirsi poco bene dopo aver lasciato il servizio commemorativo di Stato in onore dell'ex presidente Fredrik de Klerk, a Città del Capo. "Il presidente è di buon umore, ma è monitorato dal Servizio sanitario militare sella Forza di difesa nazionale", si legge nella nota. "Il presidente, che è completamente vaccinato, è in autoisolamento a Città del Capo e ha delegato tutte le responsabilità al vicepresidente David Mabuza per la prossima settimana", prosegue il comunicato, precisando che drante la sua recente visita in quattro Stati dell'Africa occidentale, il presidente Ramaphosa e la delegazione al suo seguito sono stati testati in tutti e quattro i Paesi. "Il presidente e la delegazione sono rientrati in Sudafrica dalla Repubblica del Senegal mercoledì 8 dicembre 2021, dopo aver ottenuto l'esito negativo dei test. Il presidente è risultato negativo anche al suo ritorno a Johannesburg l'8 dicembre. I procedimenti odierni a Città del Capo si sono svolti nel rispetto delle norme sanitarie relative all'igiene delle mani, all'uso di mascherine e al distanziamento sociale", conclude la nota. (Res)