Business news: Colombia, produzione caffè in calo del 22 per cento a novembre

- La produzione di caffè in Colombia è diminuita del 22 per cento a novembre rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo rende noto la Federazione nazionale dei produttori di caffè, secondo cui la produzione è passata da 1,1 milioni di sacchi da 60 chili di caffè verde il mese scorso rispetto ai 1,4 milioni di sacchi registrati a novembre 2020. Da ottobre a novembre 2021 la produzione ha superato i 2,1 milioni di sacchi, il 18 per cento in meno rispetto ai 2,6 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. (Res)