Business news: Brasile, a novembre inflazione su anno in crescita del 10,74 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre l'inflazione in Brasile è cresciuta del 10,74 per cento su anno, il valore più alto dal novembre del 2003. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ibge) segnalando che su mese l'Ipca (Indice nazionale de preco ao consumidor amplio) è aumentato dello 0,95 per cento, la crescita più sensibile - per un novembre - dal 2015. Da gennaio, l'indice ha accumulato un incremento del 9,26 per cento. Sono risultati in aumento sette dei nove gruppi di spesa, con particolare enfasi sui trasporti (+3,35 per cento su mese). Determinanti, in questo segmento, i rincari della benzina (10,53 per cento), del diesel (7,48 per cento) e del gas (+4,3 per cento). Uniche due voci in calo sono risultate l'alimentazione (-0,04) e la salute e l'igiene personale (-0,57 per cento). L'inflazione su anno si conferma così molto al di sopra dell'obiettivo centrale per il 2021 fissato dalla Banca centrale (Bc), il 3,75 per cento con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (Res)