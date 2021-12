Difesa: Stato maggiore, in corso procedura per soluzione a problematica collaboratori civili addentanze militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento a quanto apparso oggi su organi di stampa, in relazione al tema dei collaboratori civili delle addettanze militari italiane all'estero, lo Stato maggiore Difesa precisa quanto segue: "Non è possibile continuare a rinnovare i contratti in quanto a seguito di approfondimenti amministrativi evidenziati dagli Organi di controllo amministrativo dello Stato, è necessario cambiare la modalità di contrattualizzazione del personale attualmente impiegato. Le articolazioni competenti (interne ed esterne all'Amministrazione della Difesa) si sono sin da subito attivate per individuare soluzioni alternative che possano, al contempo, assicurare continuità operativa alle sedi estere e tutelare le aspettative di detto personale". Per questo, chiarisce lo Stato maggiore in un comunicato, "una procedura per la soluzione della problematica è già in fase di realizzazione". "In particolare - si prosegue nel comunicato - si sta valutando la possibilità di affidarsi a società di servizi terze che possano assicurare le prestazioni richieste nel rispetto dei profili di sicurezza opportunamente valutati dagli organi competenti. Qualora questa procedura dovesse essere approvata dagli organi di controllo preposti - esterni all'amministrazione Difesa - non vi saranno preclusioni a garantire la continuità della prestazione lavorativa degli attuali collaboratori, laddove gli stessi rispettassero i requisiti richiesti". "Attualmente sono circa 60 i dipendenti locali impiegati in 43 sedi diplomatiche e solo 3 in teatro operativo/aree a rischio, per questi ultimi è in via di rinnovo il loro contratto di lavoro. La Difesa considera importante l'apporto dei collaboratori nelle sedi diplomatiche, soprattutto in quelle a rischio, e per questo motivo, nelle suddette aree, si sta facendo in modo di mantenere il rapporto di lavoro già in essere", si sottolinea nel comunicato. "Preme inoltre evidenziare l'impossibilità di assimilare la condizione del personale in esame - inquadrato quale personale di supporto tecnico amministrativo e interpretariato operante nelle sedi delle ambasciate (es. Washington, New Delhi, Pretoria ecc.) - a quella degli interpreti afgani, impiegati a supporto di unità operative del contingente italiano", evidenzia lo Stato maggiore della Difesa. "Inoltre la cessazione del rapporto lavorativo con gli interpreti afgani è dipesa esclusivamente dal termine della missione e conseguente rientro del contingente presso cui operavano. Ciononostante, in ragione della peculiarità del loro impiego, le Istituzioni si sono impegnate nella loro tutela portando in Italia circa 5 mila Afghani con le Operazioni Aquila e Aquila Omnia", si conclude nel comunicato.(Com)