Piazza Fontana: Cenati (Anpi), ricordo necessario per mantenere attenzione contro pericoli alla democrazia

- "Ricordare oggi la strage neofascista di piazza Fontana riveste un ben preciso significato: mantenere vigile l'attenzione dei cittadini contro i pericoli che la nostra democrazia sta ancora correndo, per il ripresentarsi di movimenti neofascisti e neonazisti dei quali abbiamo da anni richiesto lo scioglimento, per la preoccupante deriva xenofoba e antisemita che investe l'Europa e il nostro Paese", afferma in un comunicato il presidente dell'Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati." L'assalto del 9 ottobre scorso - prosegue Cenati - di Forza Nuova alla sede nazionale della Cgil a Roma è la dimostrazione della pericolosità delle organizzazioni neofasciste. Abbiamo bisogno di una estesa coscienza collettiva antifascista a partire dallo Stato che deve adoperarsi per infliggere condanne severe e sciogliere formazioni neofasciste e neonaziste, con gli strumenti che già esistono, quelli delle leggi Scelba e Mancino. Gli strumenti ci sono. Occorre la volontà politica di applicarli. Ma tutto ciò non basta. Solo una grande azione di carattere culturale, ideale e storico può contrastare questa preoccupante deriva e la mentalità ereditata dal periodo fascista costituita da un modo di pensare diffuso, che ripropone periodicamente la necessità di ricorrere all'uomo forte per risolvere le situazioni più complesse del nostro Paese". "A queste suggestioni noi rispondiamo No - sottolinea Cenati -. Solo la democrazia e la Costituzione repubblicana sono gli strumenti per risolvere i nostri problemi. Piazza Fontana che, per Milano, è il luogo divenuto simbolo nazionale della resistenza civile e democratica contro le trame neo-naziste e ordinoviste. è stata reiteratamente prescelta per manifestazioni di ben diverso segno rispetto a ciò che per 52 anni simboleggia per i milanesi, con la rivendicazione, nel corso dei cortei no vax, di un concetto di libertà esclusivamente individualistico, che non tiene conto del bene comune, con vergognosi accostamenti delle misure anti covid alla Shoah, al regime nazifascista, alla Resistenza. Viviamo una fase difficilissima in cui sembra prevalere la cancellazione totale della conoscenza". "Ecco perché a tutti noi spetta un compito ben preciso: quello della memoria che va legata alla conoscenza della storia, soprattutto del Novecento, il cui insegnamento deve ritornare centrale nelle scuole di ogni ordine e grado, da estendere anche a tutti coloro che, non più giovani, troppo spesso dimenticano. Per piazza Fontana non ci accontenteremo però della sola memoria. Continueremo ad esigere, a pretendere la verità, sugli autori materiali, sui mandanti, sui depistatori e su coloro che, all'interno dello Stato, hanno spinto nella direzione contraria alla ricerca della verità. Dobbiamo ribadire che vogliamo verità e giustizia, vogliamo che si aprano tutti gli armadi e si svelino tutti i segreti. E' questo l'unico vero modo di onorare le vittime della strage di piazza Fontana e delle stragi compiute negli anni della strategia della tensione", conclude il presidente dell'Anpi provinciale Milano. (Com)