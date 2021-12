© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro, Alessia Cappello partecipa alla conferenza stampa di presentazione della Milano Fashion Week Men's Collection.Palazzo Parigi, corso di Porta Nuova, 1 (ore 9:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla sesta tappa di “Italiadomani- Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per illustrare i contenuti e le opportunità del PNRR. Piccolo Teatro Giorgio Strehler, largo Greppi 1 (ore 11)Seduta del Consiglio comunale.Palazzo Marino, sala Consiliare, piazza Scala, 2 (ore 16:30)Nell'ambito di “Mi+Pnr. La formula per il futuro”, edizione invernale di Direzione Nord: “Beppe Sala a tutto campo”. Intervista di Fabio Massa al sindaco di Milano, Giuseppe SalaPalazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 18)REGIONENell'ambito di “Mi+Pnr. La formula per il futuro”, edizione invernale di Direzione Nord: ”Regione Lombardia a tutto campo”, intervista al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 10)L'assessore alla casa e housing sociale di Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli e il presidente di Aler Milano Angelo Sala intervengono alla “Consegna delle chiavi ai nuovi custodi sociali”.Aler Milano, Sala Conferenze, piano -1 viale Romagna, 26 (ore 11)Nell'ambito di “Mi+Pnr. La formula per il futuro”, edizione invernale di Direzione Nord: “Progettare radicalmente”. Intervengono: Raffaele Cattaneo, assessore all'ambiente e clima di Regione Lombardia; Alessio Torelli, managing director Snam4Mobility; Lorenzo Giussani, direttore business unit generazione & trading gruppo A2a; Riccardo Bonini, presidente Cda Covercare; Bruno Bella, Fondatore Vibeco.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 12:30)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa all'inaugurazione dell'appuntamento “Giocattolo sospeso”. Sono presenti: Roberto Marelli presidente di Assogiocattoli; Maurizio Cutrino direttore di Assogiocattoli; Sabina Liebschner presidente regionale della Croce rossa Lombardia; Marco Alloisio e Ilaria Malvezzi rispettivamente presidente e direttore generale di Lilt; Alessandro Nardo del Parco nazionale dello Stelvio; Dario Bertè ceo di Trudi e Roberto Bottali direttore marketing di Olimpia Milano.piazza Città di Lombardia (ore 14)Nell'ambito di “Mi+Pnr. La formula per il futuro”, edizione invernale di Direzione Nord: “Ricreare valore dalle crisi”. Intervengono: Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico Regione Lombardia; Raffaello Ruggieri, chief lending officer Intesa Sanpaolo; Paola Tondelli, chief executive officer illimity Sgr; Andrea Giorgianni, managing director head of debt advisory - corporate finance - Mediobanca; Luca Faustini, avvocato partner Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 15:30)L'assessore regionale all'agricoltura alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, incontra le associazioni agricole di categoria e i sindaci del territorio in merito all'andamento epidemiologico dell'aviaria.sede Utr, via Dalmazia, 92/94 Brescia (ore 17)Nell'ambito di “Mi+Pnr. La formula per il futuro”, edizione invernale di Direzione Nord: Intervista a tutto campo di Fabio Massa a Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare Regione Lombardia.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 17:30)Nell'ambito di “Mi+Pnr. La formula per il futuro”, edizione invernale di Direzione Nord: “Neet, progetti per politiche giovanili più inclusive”. Intervengono: Stefano Bolognini, assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione Regione Lombardia; Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo; Nicola Corti, Segretario Generale Fondazione Allianz Umana Mente; Francesca Patellani, vicepresidente Fondazione Accenture; Adriana Versino, consigliere delegato Fondazione Vodafone.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 18:30) (segue) (Rem)