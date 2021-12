Business news: Cile, inflazione segna +0,5 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Cile a novembre ha registrato una variazione del +0,5 per cento secondo dati ufficiali divulgati dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Il dato rappresenta un deciso calo rispetto alla misurazione di ottobre, quando era stato rilevato un aumento del +1,3 per cento. L'indice dei prezzi al consumo segna in questo modo un incremento del +6,3 per cento dall'inizio dell'anno e del +6,7 per cento sui dodici mesi, il maggior livello degli ultimi tredici anni. Tra le voci del paniere che segnano aumenti superiori alla media mensile figurano quelle relative a passatempi e cultura, con un +2,7 per cento, e abbigliamento e calzature pure con un +2,7 per cento. Unica voce invece con segno meno quella relativa a bevande alcoliche e tabacco, con un -0,5 per cento. (Res)