Business news: Brasile, vendite al dettaglio calano dello 0,1 per cento su mese a ottobre

- Il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile è calato dello 0,1 per cento su base mensile a ottobre, registrando un sensibile calo del 7,1 per cento su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ibge). Con il risultato di ottobre le vendite al dettaglio segnano un calo dell'1,8 per cento nel trimestre composto dai mesi di agosto, settembre e ottobre del 2021, rispetto al trimestre luglio, agosto, settembre. Delle otto categorie incluse nel settore delle vendite al dettaglio dall'Ibge, cinque hanno chiuso il mese in calo, rispetto al mese precedente. (Res)